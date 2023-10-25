Ищем 2D аниматора для монтажа видео на Ютуб

АнимацияЗакрыт2 заявки14 просмотров
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Ищем в команду монтажера для создания анимационных видео на Ютуб канал. Работать желательно в Premiere Pro и в Photoshop. Если будет удобней, можно использовать любую другую профессиональную программу.

Тематика канала: шахматы. Главная концепция роликов - живые шахматные фигуры в развлекательном стиле. Нужно показать их максимально живыми.

Видео нужно будет делать регулярно. На один ролик 2-4 дня в зависимости от сложности.

Оплата: 1000 грн за ролик. Оплата в конце месяца за все сделанные ролики + бонусы за соблюдение сроков. Так же с ростом дохода канала будет расти оплата, поэтому есть перспективы.

2 месяца назад
maksforce
22 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Был
6 дней назад
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