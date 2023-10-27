2D анимация векторных персонажей (Illustrator и After Effects)

Ищем аниматоров для проекта, кто сможет работать ближайшие два дня по полной.

Надо сделать анимацию для игры по сценарию. Локации и персонажи с Ригом есть — файлы векторные (Illustrator), и After Effects (версия 2020)

Анимация разбивается на несколько коротких видео, грубо говоря, один человек сделает 3 файла, которые в общей сложности составят +/- 1 минуту.

Пример: https://disk.yandex.ru/i/f2Xxcf-gbrCw4w

По хронометражу чётких ограничений нет — определяется диалогами между персонажами с помощью баблов, ну и действиями

Оплачивается: 2000 руб за 30 сек анимации,