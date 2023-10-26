Необходимо слепить из глины макет фигурки по образцу.

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Необходимо слепить статуэтку по фото (можно доработать, внеси изменения, 100% попадание не обязательно). Материал глина.

2 месяца назад
irina_555
Ирина 
40 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
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