Создать анимированный прелоадер

Ищем аниматоров для проекта, кто сможет работать ближайшие два дня по полной. Надо сделать анимацию для игры по сценарию. Локации и персонажи с Ригом есть — файлы векторные (Illustrator), и After Effects (версия ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать анимацию прелоадера на сайте
Обязательно должно быть портфолио
Подробности расскажу в Сообщениях
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