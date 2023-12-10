Видеомонтажёр

приветствую вас, меня зовут Юлия, мне 28 лет и я профессиональный Видеомонтажёр, выполняю работу в срок, качественно, делаю практически любой сложности монтаж видео роликов. Готова взяться как за одноразовый заказ, так же готова рассмотреть сотрудничество на долгосрочной основе. Пишите, обсудим любой ваш вопрос.

Пишите пожалуйста в телеграмм 89501509021 Ник newkuzya

Либо в другой удобный для вас мессенджер по указанному номеру телефона. Так же принимаю звонки.