Нужно сделать короткий анимационный ролик

Нужен человек который сделает красивую и сложную анимацию пиццерии.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ролик максимально простой, есть ТЗ, без сложных анимаций, длительность небольшая, ТЗ прикрепляю
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