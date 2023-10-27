Анимированное интро для YouTube канала

$100
АнимацияЗакрыт7 заявок39 просмотров
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Анимированное интро для YouTube канала продолжительность около 15 секунд.

Короткое описание задания ??

Канал называется ''Через терни к звездам" идея такая, как в анимации Universal Pictures, но вместо букв пролетают 50 звезд на черном фоне(космос)(символизирующие 50 штатов в сша) далее звезды закругляются вокруг битцепса правой руки с внутренней стороны (битцепс-лого канала). Нам от вас нужен креативный подход, и терпеливость, думаю, нужно будет сделать несколько вариантов(с одной концепцией ) для лучшего понимаю, что нам подходит больше всего.

Референсы ??

Юниверсал - https://www.youtube.com/watch?v=-uc4SwUzhp0

Примерно что нам нравится- https://www.youtube.com/watch?v=K5Y5OFco3hI (4:17 тайм код)

https://www.youtube.com/watch?v=OaBLpvRUwtg (Начало)

Подробнее можем отсудить после вашего отклика!

2 месяца назад
guest_1698679935857
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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