Видеомонтаж-моя стихия

Ищите видеомонтажера для простого редактирования? Вы в нужном месте. Я сделаю всё найлучшее, чтобы вы остались довольны моей работой. Я обладаю всеми умениями, необходимыми для того, что бы выполнить ваше задание.

Я занимаюсь видеомонтажем более 2 лет. Работаю в программах: Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, CapCut.

Специализация:

Видеомонтаж-видео для социальных медиа-видео для Ютюба-вертикальные видео-короткие видео-монтаж видео для частных коллекций- Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, CapCut.