Roman72

Роман Roman72

 
53 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Видеомонтаж-моя стихия

Ищите видеомонтажера для простого редактирования? Вы в нужном месте. Я сделаю всё найлучшее, чтобы вы остались довольны моей работой. Я обладаю всеми умениями, необходимыми для того, что бы выполнить ваше задание.

Я занимаюсь видеомонтажем более 2 лет. Работаю в программах: Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, CapCut.

Специализация:

Видеомонтаж-видео для социальных медиа-видео для Ютюба-вертикальные видео-короткие видео-монтаж видео для частных коллекций- Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, CapCut.

#8Создание анимаций
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#758
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

warm
59 лет
19 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$10
10 баллов
2 года назад
Создать видеозаставку
Создание анимаций
Задача выполнена с отличным качеством и оперативно. Рекомендую!
Прекрасный заказчик, все четко и по делу. Приятно работать с такими людьми).
Ответный отзыв