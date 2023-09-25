Видеомонтаж-моя стихия
Ищите видеомонтажера для простого редактирования? Вы в нужном месте. Я сделаю всё найлучшее, чтобы вы остались довольны моей работой. Я обладаю всеми умениями, необходимыми для того, что бы выполнить ваше задание.
Я занимаюсь видеомонтажем более 2 лет. Работаю в программах: Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, CapCut.
Специализация:
Видеомонтаж-видео для социальных медиа-видео для Ютюба-вертикальные видео-короткие видео-монтаж видео для частных коллекций- Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, CapCut.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#758
рейтинг фрилансера
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Портфолио
- Его воздушество- М. Джордан4 просмотра
- коттедж в аренду.2 просмотра
- Кофейня-реклама новогодних акций1 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Создание анимаций
Задача выполнена с отличным качеством и оперативно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, все четко и по делу. Приятно работать с такими людьми).