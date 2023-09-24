Кофейня-реклама новогодних акций
Видеомонтаж
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Заказчик поставил задачу сделать короткий видео ролик о новогодней рекламной акции в кофейне, для демрнстрации на мониторе внутри кофейни.
При создании этого проекта я:
1.Нашел и скачал видеошаблон на сайте Envato Elements;
2.Использовал фотоматериалы без авторских прав;
3.Использовал музыку без авторских прав;
4.Добавил графику.
На выполнение этой работы я потратил 5 часов. Стоимость работы 4 тыс рублей.