Кофейня-реклама новогодних акций

Заказчик поставил задачу сделать короткий видео ролик о новогодней рекламной акции в кофейне, для демрнстрации на мониторе внутри кофейни.

При создании этого проекта я:

1.Нашел и скачал видеошаблон на сайте Envato Elements;

2.Использовал фотоматериалы без авторских прав;

3.Использовал музыку без авторских прав;

4.Добавил графику.

На выполнение этой работы я потратил 5 часов. Стоимость работы 4 тыс рублей.