коттедж в аренду.
Видеомонтаж
Добавлена2 просмотра
3 месяца назад
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Заказчик предоставил фото материалы и описание объекта, сдаваемого в аренду, и поставил задачау-сделать промо ролик для привлечения клиентов.
При создании этого проекта я:
1.Нашел и скачал шаблон на сайте Envato Elements;
2.Используя предоставленные фотоматериалы создал промо ролик;
3.Добавил музыку без авторских прав;
4.Добавил графику
На выполнение этой работы я потратил 5 часов. Стоимость работы 5 тыс рублей.