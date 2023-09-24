коттедж в аренду.

Заказчик предоставил фото материалы и описание объекта, сдаваемого в аренду, и поставил задачау-сделать промо ролик для привлечения клиентов.

При создании этого проекта я:

1.Нашел и скачал шаблон на сайте Envato Elements;

2.Используя предоставленные фотоматериалы создал промо ролик;

3.Добавил музыку без авторских прав;

4.Добавил графику

На выполнение этой работы я потратил 5 часов. Стоимость работы 5 тыс рублей.