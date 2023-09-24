Его воздушество- М. Джордан

Заказчик предоставил сценарий, и поставил задачу создать спортивное мотивационное видео про баскетбол.

При создании этого проекта я:

1.Нашел и скачал видео без авторских прав;

2.Использовал музыку без авторских прав;

3.Нарезал и склеил видео;

4..Добавил озвучку и граффику

На выполнение этой работы я потратил 8 часов. Стоимость работы 7 тыс рублей.