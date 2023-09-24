Его воздушество- М. Джордан
Видеомонтаж
Добавлена2 просмотра
3 месяца назад
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Заказчик предоставил сценарий, и поставил задачу создать спортивное мотивационное видео про баскетбол.
При создании этого проекта я:
1.Нашел и скачал видео без авторских прав;
2.Использовал музыку без авторских прав;
3.Нарезал и склеил видео;
4..Добавил озвучку и граффику
На выполнение этой работы я потратил 8 часов. Стоимость работы 7 тыс рублей.