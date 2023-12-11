Продюссер SY-AYCH-AY-BE-AY

Привет!

Оригинально и качественно смонтирую твою работу



Занимаюсь продакшенами такими как музыкальные клипы,фильмы

Выслушаю тебя,что исправить, будем дорабатывать на поправках

Если мы находимся недалеко друг от друга,можно встретитьcя и обусудить тех задание

Так что,пиши мне и удачи в поисках,если не понравлюсь тебе??