Даниил Чабан daniil_sharkdaniil_shark
23 годаУкраина/Днепр
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
21 день назад
Продюссер SY-AYCH-AY-BE-AY
Привет!
Оригинально и качественно смонтирую твою работу
Занимаюсь продакшенами такими как музыкальные клипы,фильмы
Выслушаю тебя,что исправить, будем дорабатывать на поправках
Если мы находимся недалеко друг от друга,можно встретитьcя и обусудить тех задание
Так что,пиши мне и удачи в поисках,если не понравлюсь тебе??
Портфолио
- ChAbA-Голый Король8 просмотров
- Видеошаблон \ Glory to Ukraineнет просмотров
- Kids channel\ VideoEdition1 просмотр