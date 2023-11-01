Сделать видео с видами Бали, тусовками

Нужно сделать Видеоряд на уровне этого https://www.instagram.com/reel/Cy0ImQJI_JJ/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Под техно музыку должен быть видеоряд с видами Бали, тусовками. Само видео для нарезки и музыку подбираете вы сами. Откликайтесь вместе с примером именно подобной работы (нарезка под музыку на таком же уровне).