Сделать видео с видами Бали, тусовками

ВидеомонтажЗакрыт11 заявок44 просмотра
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Нужно сделать Видеоряд на уровне этого https://www.instagram.com/reel/Cy0ImQJI_JJ/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Под техно музыку должен быть видеоряд с видами Бали, тусовками. Само видео для нарезки и музыку подбираете вы сами. Откликайтесь вместе с примером именно подобной работы (нарезка под музыку на таком же уровне).

2 месяца назад
guest_16691975516333
Россия
год в сервисе
Был
2 месяца назад