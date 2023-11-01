Месяц ведения ютуб-канала.

$50
ВидеомонтажЗакрыт16 заявок67 просмотров
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По совокупности работы на полный день. Но растянуто это на месяц(по 15 минут в день). Небольшой монтаж(нарезать видео на рилсы), грамотное размещение видеороликов и т.п.

2 месяца назад
KlimoWlad
46 летЛатвия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
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