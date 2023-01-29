PROHO

Павел Чех PROHO

 
23 годаРоссия/Барнаул
год на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Начинающий Видео-Монтажёр

Я занимаюсь разными типами проекта, умею подбирать музыку, могу делать интро (заставку) к видео.

Нужно портфолио т. ч. первые проекты сделаю за меньшую цену.

Моё портфолио: vk.com/video/playlist/323671051_2

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
33%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_16745636689482
год в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
год назад
Монтаж небольшого трэвел видео
Нужно было смонтировать видео, все выполнено очень быстро
Всё чётко и понятно разъяснили, заплатил в срок
Ответный отзыв