Начинающий Видео-Монтажёр Я занимаюсь разными типами проекта, умею подбирать музыку, могу делать интро (заставку) к видео. Нужно портфолио т. ч. первые проекты сделаю за меньшую цену. Моё портфолио: vk.com/video/playlist/323671051_2

Я против войны в Украине !