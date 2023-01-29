Начинающий Видео-Монтажёр
Я занимаюсь разными типами проекта, умею подбирать музыку, могу делать интро (заставку) к видео.
Нужно портфолио т. ч. первые проекты сделаю за меньшую цену.
Моё портфолио: vk.com/video/playlist/323671051_2
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
33%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
год назад
Нужно было смонтировать видео, все выполнено очень быстро
Ответный отзыв
Всё чётко и понятно разъяснили, заплатил в срок