Нужен монтажер в Премьер Про

$8
ВидеомонтажЗакрыт16 заявок74 просмотра
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Здравствуйте, нужен человек который будет делать монтаж в премьер про!, необходимо скачивать видео с ютуб каналов новостей и нарезать их по 20 секунд, так же нужно скачивать стоковые видео с сайта - доступ выдаем!, и делать озвучку искуственным интеллектом - доступ так же выдаем!, в целом нужно делать 80 процентов из чужих видео и 20 процентов из стоков!, Работа легкая во всем помогу и расскажу как делать!- Оплата 8 долларов за ролик 30 минут и превью!

2 месяца назад
guest_1699191315384
Украина
2 месяца в сервисе
Был
20 дней назад
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