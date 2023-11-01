Нужен монтажер в Премьер Про

Здравствуйте, нужен человек который будет делать монтаж в премьер про!, необходимо скачивать видео с ютуб каналов новостей и нарезать их по 20 секунд, так же нужно скачивать стоковые видео с сайта - доступ выдаем!, и делать озвучку искуственным интеллектом - доступ так же выдаем!, в целом нужно делать 80 процентов из чужих видео и 20 процентов из стоков!, Работа легкая во всем помогу и расскажу как делать!- Оплата 8 долларов за ролик 30 минут и превью!