Превью для ютуба

Нужен художник что сможет сделать превью для ютуб канала.

Канал конкретно по одной игре. Превью нужно сделать в аниме стиле



Цену обсудим, поскольку работа не простого типа, что-то нарисовать и всё, не вариант.

У меня есть идея, и её нужно будет воплотить