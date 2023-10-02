Превью для ютуба

Два проекта: Сделать презентацию уомпании по обслуживанию заправок электромобилей. 6-7 слайдов. Текст предоставляется, сделать стильную презентацию необходимо в PP В PP создать диаграму цепи поставок из одной страны в другую, будет ...
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Нужен художник что сможет сделать превью для ютуб канала.
Канал конкретно по одной игре. Превью нужно сделать в аниме стиле
Цену обсудим, поскольку работа не простого типа, что-то нарисовать и всё, не вариант.
У меня есть идея, и её нужно будет воплотить
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