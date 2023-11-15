Видео Отзывы о Продукте

Всем привет. Записал на айфон видео на 25 минут, которое хотел бы нарезать на 5 отдельных роликов. Сделать коррекцию цветов, обложку на 1-ый экран и залить все это дело на Ютуб. Делаю ...
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