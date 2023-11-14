Черновой монтаж видеоматериала

ВидеомонтажЗакрыт4 заявки24 просмотра
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Приветствую, мне необходимо подготовить черновой монтаж видеоматериала для дальнейшей работы с ним. Работаю над обзором RP проекта по вселенной игры "Киберпанк". Примерное ТЗ следующее:

1. Составить список ключевых моментов из 7 часов материала, которые следует включить в обзор (создание персонажа, история персонажа, кринжевые/смешные моменты, обзор механик). Обязательно не забыть про хронологию событий


2. Проанализировать ключевые моменты и нарезать примерно 40 минут интересного контента.


3. Отметить интересный материал зеленым цветом в Premier Pro (label - forest).


4. Пометить оставшийся материал, который может пригодиться ( возможно разного рода футажи/пролетки в rockstar editor/ещё что-то второстепенной важности ), розовым цветом в Premier Pro (label - rose).


5. Заколлектить проект с настройками, как на закрепленном скриншоте


P.s. Фрагменты видеоматериала уже подписаны в проекте, что облегчит работу

Примерный срок: 2 дня

месяц назад
guest_1699982615542
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