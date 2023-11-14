Приветствую, мне необходимо подготовить черновой монтаж видеоматериала для дальнейшей работы с ним. Работаю над обзором RP проекта по вселенной игры "Киберпанк". Примерное ТЗ следующее:

1. Составить список ключевых моментов из 7 часов материала, которые следует включить в обзор (создание персонажа, история персонажа, кринжевые/смешные моменты, обзор механик). Обязательно не забыть про хронологию событий





2. Проанализировать ключевые моменты и нарезать примерно 40 минут интересного контента.





3. Отметить интересный материал зеленым цветом в Premier Pro (label - forest).





4. Пометить оставшийся материал, который может пригодиться ( возможно разного рода футажи/пролетки в rockstar editor/ещё что-то второстепенной важности ), розовым цветом в Premier Pro (label - rose).





5. Заколлектить проект с настройками, как на закрепленном скриншоте





P.s. Фрагменты видеоматериала уже подписаны в проекте, что облегчит работу

Примерный срок: 2 дня