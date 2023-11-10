Здравствуйте. Нужны скриншоты в фигме и видео с сайта и мобильного приложения портала Chatroulette.com

Скриншоты всех состояний который юзер может видеть, mobile web / mobile app / desktop, можно сразу делать видео потом резать из видео. Всех состояний, то есть там login screen / forced login screen, заход без кукисов, приложение когда ставишь с нуля