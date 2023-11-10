Нужны скриншоты в фигме и видео с сайта и мобильного приложения

$60
ВидеомонтажЗакрыт4 заявки26 просмотров
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Здравствуйте. Нужны скриншоты в фигме и видео с сайта и мобильного приложения портала Chatroulette.com

Скриншоты всех состояний который юзер может видеть, mobile web / mobile app / desktop, можно сразу делать видео потом резать из видео. Всех состояний, то есть там login screen / forced login screen, заход без кукисов, приложение когда ставишь с нуля

месяц назад
guest_1699756047262
Швейцария
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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