Съёмка и монтаж видео на YouTube

1. Монтаж, склейка и другие изменения видео. 2. Работа с хромакеем 3. Добавление интересных эффектов для Вашего видео. 4. Конвертация видео в любой доступный формат. 5. Сделаю вам "мувик" Нужно для заказа: Видео (материал) для работы и объясните что вам нужно ...