Подобрать видео мемы под интервью

Добрый день. Нужно презентовать людям бизнес идею в видео. С аудио дорожкой голоса + какая-то графика, анимация, тексты и приятная музыка на фоне. Тема- гемблинг и казино. Длительность примерно 2 - 2.5 минуты. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подобрать видео мемы под видео.
Задача: Подобрать мемы к фразам из интервью людей.
Образец вот как это сделано: https://www.youtube.com/watch?v=Z86TV-HH7y8
Какой исполнитель нужен:
Тот который не просто в хаотичном порядке подберет мемы а чтобы мемы подошли К КОНТЕКСТУ того, о чем говорится в Интервью. То есть если к примеру Человек говорит слово Трубочист не с того ни с сего, то постараться найти Мем именно с Образом Трубочиста или Запачканного человека.
Что дальше ?
Если готовы, пишите слово: Готов и вышлю Тестовое задание всего на 3 мема. То есть нужно подобрать 3 мема к интервью.
Ссылки на мемы ТАК ЖЕ вышлю.
Всего длительность всех интревью 15-20 минут.
Сроки Актуальны.
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