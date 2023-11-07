Подобрать видео мемы под интервью

Подобрать видео мемы под видео.

Задача: Подобрать мемы к фразам из интервью людей.

Образец вот как это сделано: https://www.youtube.com/watch?v=Z86TV-HH7y8

Какой исполнитель нужен:

Тот который не просто в хаотичном порядке подберет мемы а чтобы мемы подошли К КОНТЕКСТУ того, о чем говорится в Интервью. То есть если к примеру Человек говорит слово Трубочист не с того ни с сего, то постараться найти Мем именно с Образом Трубочиста или Запачканного человека.

Что дальше ?

Если готовы, пишите слово: Готов и вышлю Тестовое задание всего на 3 мема. То есть нужно подобрать 3 мема к интервью.

Ссылки на мемы ТАК ЖЕ вышлю.

Всего длительность всех интревью 15-20 минут.

Сроки Актуальны.