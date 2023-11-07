Создание видео

$10
ВидеомонтажЗакрыт13 заявок37 просмотров
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Требуется создавать короткие видео на 1 минуту по готовой статье из блога. Тоесть вам нужно записать ваше лицо и голос, где вы готовите короткий текст из статья. Текст для прочтения будет предоставлен. Пишите вашу стоимость за выполнение такого видео.

2 месяца назад
Vasilisa_2021
27 летРоссия
2 года в сервисе
Была
7 дней назад
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