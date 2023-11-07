Монтаж рилсов и обложек для инстаграмма

Добрый день. Есть отснятый материал, из него нужно сделать 2 минутных рилса. При необходимости добавить субтитры.

Если работа впечатлит- договоримся на постоянной основе- в месяц около 40 часов видео нарезать на рилсы, цеплять к ним красивые обложки, предлагать разумные идеи для ведения рабочего инстаграмма. https://www.instagram.com/krutas_est_lux/

Скриншот рилса на 650 тыс просмотров из моего инста прикреплен

Кто умеет мыслить перспективно и понимает выгоды данного проекта- пролистайте 10-15 мин мой Инстаграмм, напишите два три разумных предложения на тему как его прилизать чтобы выглядело очень достойно- ссылки на примеры как вы это видите приветствуются

кисложопых просьба не писать

тормозов или не умеющих работать тем более

Спасибо!