Монтаж подкаста, создание reels

Склейка подкаста с трёх ракурсов, так чтобы видео вышло на ~50-60 минут, убрать все запинания. Сделать склейку так, чтобы смотрелось гармонично, с плавными переходами

Провести корректировку цвета

+сделать риллсы с коррекцией цвета, дублированием текста



принимаются предложения, комментарии и дополнения по оформлению