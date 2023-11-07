Создание 2 рекламных видео для Facebook и Instagram

Склейка подкаста с трёх ракурсов, так чтобы видео вышло на ~50-60 минут, убрать все запинания. Сделать склейку так, чтобы смотрелось гармонично, с плавными переходами Провести корректировку цвета +сделать риллсы с коррекцией цвета, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Краткое описание:
Требуется квалифицированный видеомонтажер для создания двух рекламных видеороликов, предназначенных для размещения в Facebook и Instagram. Каждый ролик должен быть не более минуты длительностью или немного дольше.
Подробное описание задачи:
1) Новостной формат: Первое видео должно максимально точно имитировать стиль новостных выпусков и видеорепортажей, но быть сфокусировано на теме, которая будет указана в техническом задании. Необходимо подобрать соответствующий видеоряд, наложить голосовую дорожку и текст.
2) Повествовательный формат: Второй ролик - это повествование, где под голос диктора нужно будет представить и описать наш продукт, указав причины, по которым потребителю стоит его выбрать. Желательно с использования медийных личностей, если это будет уместно.
Основные требования к исполнителю:
1) Навыки видеомонтажа и создания рекламного видеоконтента.
2) Способность самостоятельно находить уникальные исходные материалы для роликов.
3) Использование ключевых слов для поиска контента на YouTube, Instagram, Facebook, YouTube Shorts, TikTok и фотостоках (например, Shutterstock).
4) Готовность работать в соответствии с нашими примерами и рекомендациями. Мы предоставим начальную помощь в поиске исходников.
Примеры нужных нам роликов можно посмотреть по этой ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1ZoWKO9RZyhBsB7-Dtheu1303-61DeepI?usp=sharing
Большая просьба написать в отклике:
- стоимость за 2 ролика
- примеры ваших работ
- сроки выполнения
- ваш телеграм
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