Создание 2 рекламных видео для Facebook и Instagram

Краткое описание:

Требуется квалифицированный видеомонтажер для создания двух рекламных видеороликов, предназначенных для размещения в Facebook и Instagram. Каждый ролик должен быть не более минуты длительностью или немного дольше.

Подробное описание задачи:

1) Новостной формат: Первое видео должно максимально точно имитировать стиль новостных выпусков и видеорепортажей, но быть сфокусировано на теме, которая будет указана в техническом задании. Необходимо подобрать соответствующий видеоряд, наложить голосовую дорожку и текст.

2) Повествовательный формат: Второй ролик - это повествование, где под голос диктора нужно будет представить и описать наш продукт, указав причины, по которым потребителю стоит его выбрать. Желательно с использования медийных личностей, если это будет уместно.

Основные требования к исполнителю:

1) Навыки видеомонтажа и создания рекламного видеоконтента.

2) Способность самостоятельно находить уникальные исходные материалы для роликов.

3) Использование ключевых слов для поиска контента на YouTube, Instagram, Facebook, YouTube Shorts, TikTok и фотостоках (например, Shutterstock).

4) Готовность работать в соответствии с нашими примерами и рекомендациями. Мы предоставим начальную помощь в поиске исходников.

Примеры нужных нам роликов можно посмотреть по этой ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1ZoWKO9RZyhBsB7-Dtheu1303-61DeepI?usp=sharing

Большая просьба написать в отклике:

- стоимость за 2 ролика

- примеры ваших работ

- сроки выполнения

- ваш телеграм