Редактор длинных видео YouTube, похожий на стиль Имана Гаджи

$100
ВидеомонтажЗакрыт9 заявок47 просмотров
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Мы ищем талантливых, опытных видеоредакторов, умеющих использовать Premiere Pro и After Effects для длинных видеороликов на YouTube, подобных Иману Гаджи.

Редакторы должны иметь возможность редактировать длинные видеоролики YouTube (8-20-минутные видеоролики) в соответствии со стандартами/стилями, аналогичными Иман Гаджи и Джордан Уэлч. Эти видео, скорее всего, будут видео с говорящей головой, похожими на видео Имана Гаджи, и желательно, чтобы редактор мог анимировать значки и фигуры и иметь возможность четко представлять информацию на видео с помощью After Effects. Также необходимо включить фоновую музыку, соответствующую настроению видео и т. д.

Вот несколько примеров отличного монтажа, который нам нужен: youtu.be/ST6UteJtjz0?si=mfag4HLU16PvNUBR

месяц назад
guest_1699475611687
Германия
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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