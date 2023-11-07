Добрый день. Есть отснятый материал, из него нужно сделать 2 минутных рилса. При необходимости добавить субтитры. Если работа впечатлит- договоримся на постоянной основе- в месяц около 40 часов видео нарезать на рилсы, цеплять к ...
Редактор длинных видео YouTube, похожий на стиль Имана Гаджи
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Мы ищем талантливых, опытных видеоредакторов, умеющих использовать Premiere Pro и After Effects для длинных видеороликов на YouTube, подобных Иману Гаджи.
Редакторы должны иметь возможность редактировать длинные видеоролики YouTube (8-20-минутные видеоролики) в соответствии со стандартами/стилями, аналогичными Иман Гаджи и Джордан Уэлч. Эти видео, скорее всего, будут видео с говорящей головой, похожими на видео Имана Гаджи, и желательно, чтобы редактор мог анимировать значки и фигуры и иметь возможность четко представлять информацию на видео с помощью After Effects. Также необходимо включить фоновую музыку, соответствующую настроению видео и т. д.
Вот несколько примеров отличного монтажа, который нам нужен: youtu.be/ST6UteJtjz0?si=mfag4HLU16PvNUBR
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