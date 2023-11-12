Монтаж, Мувики по играм (CS, STANDOF2,MTA. SAMP и тд)

Здравствуйте. Нужны скриншоты в фигме и видео с сайта и мобильного приложения портала Chatroulette.com Скриншоты всех состояний который юзер может видеть, mobile web / mobile app / desktop, можно сразу делать видео потом резать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Монтаж, склейка и другие изменения видео.
2. Работа с хромакеем
3. Добавление интересных эффектов для Вашего видео.
4. Конвертация видео в любой доступный формат.
5. Сделаю вам "мувик"
Нужно для заказа:
Видео (материал) для работы и объясните что вам нужно сделать. Так же обговорить ваши требование или предложения
Вид: Монтаж
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