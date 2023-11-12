Монтаж, Мувики по играм (CS, STANDOF2,MTA. SAMP и тд)

ВидеомонтажЗакрыт3 заявки35 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Монтаж, склейка и другие изменения видео.

2. Работа с хромакеем

3. Добавление интересных эффектов для Вашего видео.

4. Конвертация видео в любой доступный формат.

5. Сделаю вам "мувик"

Нужно для заказа:

Видео (материал) для работы и объясните что вам нужно сделать. Так же обговорить ваши требование или предложения

Вид: Монтаж

месяц назад
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Савелий 
16 летРоссия
месяц в сервисе
Был
месяц назад