Видеоотзыв для иммиграционного агентства.

ВидеомонтажЗакрыт8 заявок33 просмотра
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Здравствуйте, вы дали отлик на мое предложение Видеоотзыв для иммиграционного агентства. Вы готовы сотрудничать? Роликов нам будет нужно несколько. Если да, то я вышлю текст.

месяц назад
Hutrenko
51 годУкраина
8 месяцев в сервисе
Была
14 дней назад