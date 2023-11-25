Создание видео

$90
ВидеомонтажЗавершен4 заявки17 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вам нужно будет в открытом доступе найти пару десятков видео, обрезать их до промежутка 8-10сек., склеить это всё в одно 2-х минутное видео, наложить озвучку(файл предоставлю), и подобрать соответствующую музыку под тематику самого видео. Сделать нужно за 36ч.

Более детально расскажу при выборе вас, как исполнителя. В заявках оставляйте телеграм, а также ссылки на ваши работы

месяц назад
daarksi_de
Артём 
23 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
xtzm
19 летУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
8 часов назад
месяц назад
$80
2 дня
UAHUSDT
👍
Спасибо за интересный заказ!