Создание видео

Вам нужно будет в открытом доступе найти пару десятков видео, обрезать их до промежутка 8-10сек., склеить это всё в одно 2-х минутное видео, наложить озвучку(файл предоставлю), и подобрать соответствующую музыку под тематику самого видео. Сделать нужно за 36ч.

Более детально расскажу при выборе вас, как исполнителя. В заявках оставляйте телеграм, а также ссылки на ваши работы