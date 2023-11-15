Монтаж роликов на Ютуб

$1000
ВидеомонтажЗакрыт35 заявок155 просмотров
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Всем привет. Записал на айфон видео на 25 минут, которое хотел бы нарезать на 5 отдельных роликов. Сделать коррекцию цветов, обложку на 1-ый экран и залить все это дело на Ютуб.

Делаю подобное в первые, поэтому открыт к вашим предложениям. Расскажите что готовы сделать, в какие сроки и по какой цене.

месяц назад
ustoevdirect
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад
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