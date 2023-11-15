Записать черновое видео с хорошим звуком 1.1 часа 1280х720

$3
ВидеомонтажЗакрытнет заявок25 просмотров
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что нужно сделать ? ценна за работу 100 грн.

  1. Поставить камеру на край оживленной дороги, любой, днем против солнца, и записать как едут машины только без военной техники ( ставьте паузу ) .

  1. Звук должен быть записан на хороший диктофон . он чистый без ветра, обязательно поставить метки на звуке и на видео что бы можно было свести (хлопок или свист ) .

  1. Видео снимать на любую камеру которая может снимать в формате 1280х720

  1. условия главное Украина любая трасса нужно для клипа .

готовую работу скинуть в файлообменник https://files.dp.ua/ он бесплатный .

и скинуть ссылку на работу, после проверки вам на карту скинут деньги .

есть много заказов работа будет постоянно и много , да видео можно снять и на телефон в максимально хорошем качестве только с треногой .

месяц назад
maks99999
Максим 
36 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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