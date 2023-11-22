Создание ролика для рекламы на ютубе

ВидеомонтажЗакрыт11 заявок36 просмотров
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Нужно создать видеоролик для рекламы сайта на ютубе. Ролик должен иметь выразительную озвучку, музыкальный фон. Приблизительная продолжительность 30 секунд. Видео наполнение: сам сайт, его страницы и функционал, соответствующие озвучке. Есть приблизительный текст озвучки. Нужно чтобы аудио и видео ряд гармонично сочетались.

месяц назад
guest_1700235882094
Украина
месяц в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
7 часов назад
месяц назад
$15
4 дня
UAH
ТОП-5
Видеомонтаж
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