Видеомонтаж эфира

ВидеомонтажОткрыт23 заявки87 просмотров
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Нужно сделать видео монтаж эфира. Есть запись эфира какую нужно порезать на ролики 2-3 минут и до 1 минуты на шортсы.

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