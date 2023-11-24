Видеомонтаж эфира

Записать короткий видеотзыв. Текст предоставлю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать видео монтаж эфира. Есть запись эфира какую нужно порезать на ролики 2-3 минут и до 1 минуты на шортсы.
- Похожие заказы
- $20Видеомонтаж29 заявокОткрыт25 дней назад
- $10
Нужно склеить несколько видео в одно, немного обрезать кадры, чтобы был цельный видеорядВидеомонтаж40 заявокОткрытмесяц назад
Нужно расширить небольшой отрезок из Евангелиона (примерно 5-9 секунд) до формата 4:3, после заполнить черные полосы(дорисовать кадр). Нужная сцена- третья серия, момент где мальчик играется с самолетом и снимает это на камеру.Видеомонтаж5 заявокОткрытмесяц назад
нужен человек который сделает классную рекламу в тик токВидеомонтаж12 заявокОткрытмесяц назад
Срочно, в течении часа сжать видео 154 Мб в 20 Мб без потери качества. В базовых онлайн конвертерах не получается, нужен профессионалВидеомонтаж1 исполнительЗакрытмесяц назад
Вітаю! Я шукаю зараз монтажера для моєї мами. В неї є різні ідеї для відео, але поки ще не прописані у чіткі ТЗ, та по термінам це не терміново, а десь на протязі ...Видеомонтаж3 заявкиОткрытмесяц назад
Записать видео по заготовленному тексту со своим лицом! Отклик о обучение школа фриланс Презентабельный вид, красивая локация (офис, кабинет, авто, море и т.д) Примеры работ прикрепите к отклику и напишите какие фоны ...Видеомонтаж7 заявокОткрытмесяц назад
Нужно создать видеоролик для рекламы сайта на ютубе. Ролик должен иметь выразительную озвучку, музыкальный фон. Приблизительная продолжительность 30 секунд. Видео наполнение: сам сайт, его страницы и функционал, соответствующие озвучке. Есть приблизительный текст озвучки. Нужно чтобы ...Видеомонтаж1 исполнительЗакрытмесяц назад
- $5
#ищу #видеоотзыв #отзыв Ищем людей на видеоотзыв о курсе программирования (25-50 лет). Оплата 500 рублей сразу на карту 💰Видеомонтаж11 заявокЗакрыт2 дня назад
Добрый день! Нужна помощь в рендеринге видео. Подробнее при личном общении.Видеомонтаж6 заявокЗакрытмесяц назад