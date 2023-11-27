Монтаж видео танца

$10
ВидеомонтажОткрыт40 заявок183 просмотра
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Нужно склеить несколько видео в одно, немного обрезать кадры, чтобы был цельный видеоряд

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