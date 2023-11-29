Монтаж свадебного видео

ВидеомонтажОткрыт5 заявок27 просмотров
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Ищу монтажера для свадебного фильма хронометражем 10-12 минут.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Наличие у вас опыта и портфолио современных и актуальных для 2023 года свадебных фильмов.

Важно, чтобы у вас было:

  • Понимание современных тенденций свадебной индустрии, насмотренность и вкус.

  • Умение подбирать классную, интересную музыку, не из топ чартов мировых хитов.

  • Умение отличать, какие кадры выглядят красиво и эстетично, а какие нет.

Жду вашу заявку, с указанием ссылок на портфолио, ваших условий и монтажки, в которой вы работаете.

21 день назад
Дмитрий
Италия
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Заявки фрилансеров
Жанна
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