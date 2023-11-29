Монтаж свадебного видео

Расставить фото в АЕ по Шаблону ТЗ Описание задачи: Расставить фото в АЕ проекте по ТЗ. Например: Сначала ставим фото из детства человека, потом по мере взросления. Или расставить рандомно на ...
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Ищу монтажера для свадебного фильма хронометражем 10-12 минут.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Наличие у вас опыта и портфолио современных и актуальных для 2023 года свадебных фильмов.
Важно, чтобы у вас было:
Понимание современных тенденций свадебной индустрии, насмотренность и вкус.
Умение подбирать классную, интересную музыку, не из топ чартов мировых хитов.
Умение отличать, какие кадры выглядят красиво и эстетично, а какие нет.
Жду вашу заявку, с указанием ссылок на портфолио, ваших условий и монтажки, в которой вы работаете.
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