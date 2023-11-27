Видео и звук

ВидеомонтажОткрыт10 заявок31 просмотр
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ЧТО НУЖНО

записывать видео продолжительностью 1.1 часа

на предмет природа

более точную инфу скину в личке

на долго

видео нужно много

мест ограниченно 10

платим честно но с задержкой 24 часа

пишите сюда тут есть куда отвечу всем

22 дня назад
Мод
Украина
22 дня в сервисе
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17 дней назад
Заявки фрилансеров
Татьяна
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Леонид
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1 отзыв
22 дня назад
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