Расставить фото в АЕ по Шаблону ТЗ

Описание задачи: Расставить фото в АЕ проекте по ТЗ. Например: Сначала ставим фото из детства человека, потом по мере взросления. Или расставить рандомно на ваш вкус. Далее выводим фото из АЕ и расставляем в любой монтажке по Шаблону, в котором уже расставлены фото надо на те же места поставить фото по верх основного видео.

От Вас:

1. Процессор i7 - i9. Видео карта не ниже 1060 4 Гб.

2. Аккуратность в работе.

От меня:

1. 8 р. / секунда. В Среднем получается 500-700 за заказ.

2. Минимум оплата 500 р. если от 25 секунд длительность выведенной графики.

3. Рендер из АЕ в среднем занимает 1.5-2 часа.

4. Расставление фото на монтажке по шаблону еще 15 минут.

5. Заказы раз в 2-3 дня. Со временем раз 1-2 дня.

Сроки этой задачи актуальны.