Новогодний видеопроект

$350
ВидеомонтажЗакрытнет заявок2 просмотра
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Здравствуйте. Нужна профессиональная девушка, которая снимет сама себя на статичную камеру восемь коротких видео строго по примеру. Нужен цветок, книжка. Съёмка будуарного плана, постановочного. Проект новогоднего плана для новых идей. Умение играть на камеру, быть улыбчивой.

20 дней назад
guest_1701532373540
Беларусь
20 дней в сервисе
Был
20 дней назад
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