Новогодний видеопроект

Ищу монтажера для свадебного фильма хронометражем 10-12 минут. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Наличие у вас опыта и портфолио современных и актуальных для 2023 года свадебных фильмов. Важно, чтобы у вас было: ...
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Здравствуйте. Нужна профессиональная девушка, которая снимет сама себя на статичную камеру восемь коротких видео строго по примеру. Нужен цветок, книжка. Съёмка будуарного плана, постановочного. Проект новогоднего плана для новых идей. Умение играть на камеру, быть улыбчивой.
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