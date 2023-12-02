Смонтировать видел ограбления. Видео с 2 камер.

$20
ВидеомонтажОткрыт26 заявок125 просмотров
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Есть видео 4 часа с одной камера и 4 часа со второй. Надо смонтировать все движения воров.

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