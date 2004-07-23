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50%
заявок принято заказчиками
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Дизайн був виконаний швидко та якісно в сучасному стилі Готовий продовжувати роботу з дизайнером
Ответный отзыв
Приємно було працювати з цим замовником Все пояснив швидко і чітко Готовий робити більше візиток Рекомендую цього замовника