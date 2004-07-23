Yura_F

Юра Yura_F

 
19 летУкраина/Львов
2 года на фриланс-бирже
Был
21 день назад
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Тг Dowgan1

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
50%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
RemusArtemus
Артем 
22 годаУкраина
год в сервисе
Был
24 дня назад
$1
10 баллов
год назад
Дизайн візитки для барбершопу
Дизайн був виконаний швидко та якісно в сучасному стилі Готовий продовжувати роботу з дизайнером
Приємно було працювати з цим замовником Все пояснив швидко і чітко Готовий робити більше візиток Рекомендую цього замовника
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