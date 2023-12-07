Монтаж видео для Ютуб

$10
ВидеомонтажЗавершен5 заявок12 просмотров
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Нужно сделать монтаж видео в ютуб, сделать плавные переходы, обрезать тишину, и нарезать на шортсы. Также нужно сделать обложку для видео

16 дней назад
guest_1701950068116
Россия
16 дней в сервисе
Была
15 дней назад
Выбранный исполнитель
Elliechemberson
16 летРоссия
24 дня в сервисе
Была
день назад
16 дней назад
$10
1 день
RUB
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