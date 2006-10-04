Монтирую видео
Я монтирую видео около двух лет и уже работала с несколькими компания, сделаю все под ключ, договоримся! Обращайтесь если нужно сделать коллаж, редактирование,или ретуширование фото. Если на данном сайте есть неполадки , то пишите в телеграмм: @Eliiaa. Вот несколько примеров моих работ:
https://www.instagram.com/reel/CtpRBREPPhK/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/reel/Ch7s0xNuCWy/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Монтаж видео2 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
год назад
Дизайн обложекМонтаж видеороликовНарезка видео
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Видеомонтаж
1 отзыв
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга