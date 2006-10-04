Elliechemberson

Элина Мухаметкулова Elliechemberson

 
17 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Монтирую видео

Я монтирую видео около двух лет и уже работала с несколькими компания, сделаю все под ключ, договоримся! Обращайтесь если нужно сделать коллаж, редактирование,или ретуширование фото. Если на данном сайте есть неполадки , то пишите в телеграмм: @Eliiaa. Вот несколько примеров моих работ:

https://www.instagram.com/reel/CtpRBREPPhK/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/Ch7s0xNuCWy/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

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Отзывы заказчиков

ladalarionova
Лада 
18 лет
год в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
год назад
Монтаж видео для Ютуб
Дизайн обложекМонтаж видеороликовНарезка видео
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Видеомонтаж
1 отзыв
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга