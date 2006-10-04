Монтирую видео

Я монтирую видео около двух лет и уже работала с несколькими компания, сделаю все под ключ, договоримся! Обращайтесь если нужно сделать коллаж, редактирование,или ретуширование фото. Если на данном сайте есть неполадки , то пишите в телеграмм: @Eliiaa. Вот несколько примеров моих работ:

https://www.instagram.com/reel/CtpRBREPPhK/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/Ch7s0xNuCWy/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==