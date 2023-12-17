Смонтировать сьем авто

$10
ВидеомонтажЗавершен24 заявки79 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеются короткие видео обзоры авто, нужно соединить в один ролик на 1-1,5 можно и меньше.

12 дней назад
guest_1702233747933
Беларусь
12 дней в сервисе
Была
6 дней назад
Выбранный исполнитель
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
7 часов назад
12 дней назад
$10
1 день
UAH
Заказ выполнен хорошо
Всё четко)
  • Похожие заказы

  • Створення повноцінного відео

    $400

    За 20 відео заплачу 200 доларів 1 відео 10 доларів на анг напиши Old money | New Money Аналог на руснявому АПОЛЛО Після 20 відео доплачу 200 доларів потрібно повноцінне відео ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    12 дней назад

  • Записать видео отзыв об услугах компании.

    $11

    Записать видео отзыв об услугах компании. трудоустройство. Агентство по трудоустройству за рубежом. Рассматриваем граждан Украины, Беларуси и стран средней Азии. Текст предоставим, длина отзывы около минуты-полторы

    Видеомонтаж2 исполнителя
    Открыт
    14 дней назад

  • Монтаж видео для Ютуб

    $10

    Нужно сделать монтаж видео в ютуб, сделать плавные переходы, обрезать тишину, и нарезать на шортсы. Также нужно сделать обложку для видео

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    15 дней назад

  • Экспортировать тяжелый проект из premier pro

    Здравствуйте. Есть проект в premier pro , на нем много фильтров и пресетов, у моего компьютера не хватает мощности его сохранить в 4k. Необходим специалист, к у кого можный комп чтобы экспортировать видео в 2-х ...

    Видеомонтаж13 заявок
    Открыт
    16 дней назад

  • Нужна актриса для видео-отзыва

    $100

    Обязательно только девушка! Нужно записать 25 секундное видео на украинском языке, в ввидео будет рассказываться про инструкцию пополнения и процесс игры. Видео референс предоставлю, необходимо будет озвучить слово в слово. Речь должна быть четкой, ясной ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Открыт
    17 дней назад