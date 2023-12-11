Необходимо создать видеоролик юмористического характера и выложить его у себя в Reels. Идеи для тематики видеоролика ограничиваются только вашей фантазией, главное упомянуть нашу соцсеть или описать одну из ее функций. Количество подписчиков не имеет ...
Створити 9:16 відео з 16:9, де відео рухається справа наліво і назад
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вітаю )
Нам необхідно створити ось таке вертикальне відео для instagram stories/fb reels
на базі широкого відео (16x9):
https://drive.google.com/file/d/1ZQHlfgcaLrLS7bS6uo1yQFa1j5zAO8jN/view?usp=sharing
відео на задньому фоні наче "рухається" горизонтально в залежності від того, яка дівчина розповідає в цей момент.
В кінці, коли ліва дівчина просить зробити вибір, фокус зміщується на праву і вже лівої не видно, як не видно і білої полоси посередині.
Пропонуйте ціну. Бюджет у мене на ці тести обмежений, так що буду вдячний за адекватний прайс.
Дякую!
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