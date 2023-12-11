Створити 9:16 відео з 16:9, де відео рухається справа наліво і назад

Вітаю )

Нам необхідно створити ось таке вертикальне відео для instagram stories/fb reels

https://t.ly/5Haxa

на базі широкого відео (16x9):

https://drive.google.com/file/d/1ZQHlfgcaLrLS7bS6uo1yQFa1j5zAO8jN/view?usp=sharing

відео на задньому фоні наче "рухається" горизонтально в залежності від того, яка дівчина розповідає в цей момент.

В кінці, коли ліва дівчина просить зробити вибір, фокус зміщується на праву і вже лівої не видно, як не видно і білої полоси посередині.

Пропонуйте ціну. Бюджет у мене на ці тести обмежений, так що буду вдячний за адекватний прайс.

Дякую!