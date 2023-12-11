Создать трейлер игры из готового материала

$100
ВидеомонтажОткрыт30 заявок102 просмотра
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Мобильная онлайн игра в жанре РПГ. Отсняли материалы и отобрали подходящий трек.
Требуется смонтировать видео для использования его в качестве трейлера.
Хронометраж 40 секунд

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