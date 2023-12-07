Создать и выложить видео в Reels

Необходимо создать видеоролик юмористического характера и выложить его у себя в Reels. Идеи для тематики видеоролика ограничиваются только вашей фантазией, главное упомянуть нашу соцсеть или описать одну из ее функций. Количество подписчиков не имеет значения, главное - попытка выйти в тренды.

Места на данное задание не ограничены, рассмотрим и обсудим с каждым!

При успешном выполнении возможно дальнейшее сотрудничество).