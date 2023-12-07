Создать и выложить видео в Reels

$5
ВидеомонтажОткрыт7 заявок40 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать видеоролик юмористического характера и выложить его у себя в Reels. Идеи для тематики видеоролика ограничиваются только вашей фантазией, главное упомянуть нашу соцсеть или описать одну из ее функций. Количество подписчиков не имеет значения, главное - попытка выйти в тренды.

Места на данное задание не ограничены, рассмотрим и обсудим с каждым!

При успешном выполнении возможно дальнейшее сотрудничество).

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