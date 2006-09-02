Обо мне

Я занимаюсь копирайтингом в качестве подработки, являюсь студентом. В особенности люблю копирайтинг для контента и продающие статьи, особенно на детские товары и авто. По совместительству занимаюсь дизайном и увлекаюсь программированием. Рассматриваю варианты изучения иностранных языков для повышения квалификации. Веду 2 дзен-канала; хочу найти постоянную работу рилсмейкера с гибким графиком и достойной оплатой.