Дизайн презентации

ПрезентацииОткрыт11 заявок51 просмотр
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Нам нужен дизайнер, который оформит презентацию к вебинару эксперта на тему “ТОП-3 причины, почему у тебя мало лидов”, 20 слайдов, жду предложения о цене

месяц назад
Дарья
19 летРоссия
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месяц назад
Заявки фрилансеров
Тимофей
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Решат
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Алёна
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29 отзывов
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Анна
39 лет
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10 часов назад
444 отзыва
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