Дизайнер, иллюстратор

Качественные и красивые иллюстрации.

Имею опыт 2 года в данной сфере, также работала с 3D-анимацией, 3D- моделированием.

Учусь в Высшем учебном заведении, на специальности "Прикладная информатика в графическом дизайне" .

Постоянно улучшаюсь в собственном деле и не сижу на месте.