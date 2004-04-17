Нам нужен дизайнер, который оформит презентацию к вебинару эксперта на тему “ТОП-3 причины, почему у тебя мало лидов”, 20 слайдов, жду предложения о цене
Презентации11 заявок
Закрыт
9 дней назад
Качественные и красивые иллюстрации.
Имею опыт 2 года в данной сфере, также работала с 3D-анимацией, 3D- моделированием.
Учусь в Высшем учебном заведении, на специальности "Прикладная информатика в графическом дизайне" .
Постоянно улучшаюсь в собственном деле и не сижу на месте.
Нам нужен дизайнер, который оформит презентацию к вебинару эксперта на тему “ТОП-3 причины, почему у тебя мало лидов”, 20 слайдов, жду предложения о цене