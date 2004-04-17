Perfa

Дарья Перфильева Perfa

 
19 летРоссия/Красноярск
год на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Дизайнер, иллюстратор

Качественные и красивые иллюстрации.

Имею опыт 2 года в данной сфере, также работала с 3D-анимацией, 3D- моделированием.

Учусь в Высшем учебном заведении, на специальности "Прикладная информатика в графическом дизайне" .

Постоянно улучшаюсь в собственном деле и не сижу на месте.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн презентации

    Нам нужен дизайнер, который оформит презентацию к вебинару эксперта на тему “ТОП-3 причины, почему у тебя мало лидов”, 20 слайдов, жду предложения о цене

    Презентации11 заявок
    Закрыт
    9 дней назад